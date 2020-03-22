Hurda otomobil mikrop saçıyor

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İzmir Bornova Doğanlar Mahallesi sakinleri, sokaklarında bulunan hurda aracın kaldırılmasını istedi. Korona virüsünün nedeni ile her yer dezenfekte edilirken, park halindeki hurda araçtan etrafa farelerin yayıldığını vurgulayan vatandaşlar, "Bornova Belediyesi tedbir almak için neyi bekliyor? Etrafa pislik saçan hurda aracın kaldırılıp, çevrenin temizlenmesi gerekiyor. Mahalle sakinleri hurda araç yüzünden tedirgin" dedi.



FARE KAYNIYOR

Doğanlar Mahallesi 1662 Sokak numara 7'deki sahipsiz hurda aracın etrafa tehlike saçtığına dikkat çeken semt sakinleri, hurda aracın bulunduğu yerden kaldırılıp, çevresindeki çöplerin de temizlenmesi gerektiğini söyledi.



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KORONA virüsü nedeni ile birçok mekanın kapatılıp, bazı il ve ilçelerde cadde ile sokakların dezenfekte edilerek tedbirler alındığını aktaran vatandaşlar, "Bornova'da neden bu tür tedbirler alınmıyor? Hurda aracın bulunduğu yerden etrafa fareler yayılıyor. Aracın etrafı çöplerle dolu. Resmen pislik yuvasına döndü. Yetkililere söyledik ancak ilgilenen olmadı. Bornova Belediyesi tedbir almak için neyi bekliyor? Gelip lütfen şu hurda aracı alıp, etrafı da temizlesinler" diye konuştu.