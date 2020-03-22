İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Mart Pazar İzmir su kesintisi...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 22 Mart Pazar tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Bu duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hijyenin oldukça önemli olduğu şu dönemde su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 22 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle hijyenin daha da önem kazandığı bu dönemde su kesintileri merakla araştırılıyor. İşte 22 Mart Pazar İzmir su kesintisi detayları... İZMİR SU KESİNTİSİ 22 MART PAZAR BAYRAKLIÇAY, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER

22.03.2020 saat 02:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH

22.03.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY

22.03.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, DOLAYLAR, ÇAĞLAYAN, GÖLCÜK, OĞUZLAR

22.03.2020 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.