Yol değil adeta köstebek yuvası

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İzmir'in Bornova ilçesinde kazı çalışmaları nedeni ile yolun köstebek yuvası haline geldiğini belirten vatandaşlar, yollarının düzeltilmesi için yardım istedi. Kilit parke taşı döşeli olan yolun çöktüğünü, yoldaki diğer bir kısmından kazıldıktan sonra toprak atılıp öylece kapatıldığını ifade eden vatandaşlar, "Yollarımız adeta köstebek yuvası gibi oldu. Gelip birileri bu soruna çözüm bulsun" dedi. Rafetpaşa Mahallesi 5148 Sokak'ta bir süre önce İZSU'nun daha sonra da İzmirgaz'ın kazı çalışması yaptığına dikkat çeken vatandaşlar, kazıldıktan sonra toprakla atılarak kapatılan çukurun kapatılmasını istedi. Yolun kilit parke taş olduğunu ancak kazı çalışmalarından sonra kilit parke taşlarının kimisinin çöktüğünü, kimisinin de yerinden çıktığını söyleyen vatandaşlar, sorunun çözüme kavuşmasını istedi.

Bornova'da sokaklar adeta köstebek yuvasına döndü.

Metin BURMALI