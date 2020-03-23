  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Yol değil adeta köstebek yuvası

Yol değil

Yol değil adeta köstebek yuvası
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

İzmir'in Bornova ilçesinde kazı çalışmaları nedeni ile yolun köstebek yuvası haline geldiğini belirten vatandaşlar, yollarının düzeltilmesi için yardım istedi. Kilit parke taşı döşeli olan yolun çöktüğünü, yoldaki diğer bir kısmından kazıldıktan sonra toprak atılıp öylece kapatıldığını ifade eden vatandaşlar, "Yollarımız adeta köstebek yuvası gibi oldu. Gelip birileri bu soruna çözüm bulsun" dedi. Rafetpaşa Mahallesi 5148 Sokak'ta bir süre önce İZSU'nun daha sonra da İzmirgaz'ın kazı çalışması yaptığına dikkat çeken vatandaşlar, kazıldıktan sonra toprakla atılarak kapatılan çukurun kapatılmasını istedi. Yolun kilit parke taş olduğunu ancak kazı çalışmalarından sonra kilit parke taşlarının kimisinin çöktüğünü, kimisinin de yerinden çıktığını söyleyen vatandaşlar, sorunun çözüme kavuşmasını istedi.

Bornova'da sokaklar adeta köstebek yuvasına döndü.

Metin BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yol değil adeta köstebek yuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA