Başkan Erdoğan'ın işçi ve işverene verdiği müjde kanunlaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Erdoğan'ın emekliye ve işçiye verdiği müjdenin kanunlaştığını duyurdu. Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada detayları açıkladı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz. Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerine yer verdi.