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'de sokağa çıkamayanların yardımına polisler koşuyor

İzmir'de sokağa çıkamayanların yardımına polisler koşuyor

24.03.2020, 09:18

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını ekipleri karşılıyor. Polisin, kendilerine çeşitli gıda ve hijyen ürünleri temin ettiğ 'deki Rabia (65) ve (73) çifti de ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür ederek, "Sağlığımıza dikkat edelim, sokağa çıkmayalım" uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı bir süredir getirilen sosyal kısıtlama kararlarına, son olarak 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı eklendi. Bu kararla birlikte, evden çıkamayan bu kişilerin ihtiyaçları, yakınları tarafından karşılanmaya başlandı. İhtiyaç malzemelerini kendilerine getirecek yakınları olmayanın kişilerin yardımlarına ise polisler koştu. İzmir'in Buca ilçesindeki Kozağaç Mahallesi'nde oturan Rabia ve Muzaffer Abalı çifti de polisin yardım eli uzattığı kişiler oldu.



TEŞEKKÜR ETTİLER
Rabia Adalı'nın, 155'i arayıp pamuk, kolonya gibi hijyen ürünlerinin yanı sıra, çay, ekmek, su gibi gıda ürünlerine ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, söz konusu malzemeleri marketlerden temin edip, çiftin yaşadığı eve götürdü. Polislere teşekkür eden Rabia Adalı, "Çok mutlu olduk, kendimizi güvende hissettik.

Eşimle birlikte 2 kişi yaşıyoruz ve ikimiz de 65 yaşının üstündeyiz. Eşimin de bazı rahatsızlıkları var. 155'i aradım ve ihtiyacım olan şeyleri söyledim. Polislerimiz de sürekli beni telefondan arayarak ilgilendiler. Hepsine tek tek teşekkür ederim" dedi. Muzaffer Abalı da vatandaşlara seslenerek, "Lütfen evinizde kalın ve ihtiyacınız olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısında bulundu.

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