Çöp tesisi Meryem Ana Evi’ne çok yakın

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, ilçedeki üreticilerin tepkisine neden oldu.

'VERİM KAYBI YAŞANIR'

Tesisin kurulacağı Çakaltepe Gölova mevkisinin Meryem Ana Evi'ne 13 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a konuyla ilgili mektup göndereceğini belirterek, "Biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diğeri de Papa'ya verilmek üzere iki mektup yazdım. Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik, koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler" dedi.

Meryem Ana Evi, Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ne 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Bölgedeki 20 bin dönümde sera kurulduğunu ve yılın 12 ayı tarımsal üretim yapıldığını ifade eden Menderes Ziraat Odası Başkanı Telli, zeytin, şeftali, domates ve mandalina gibi çok sayıda üründe kalite ve verim kaybı yaşanabileceğini dile getirdi.

Bölgedeki üreticiler, çöp tesisinin kurulmasına karşı çıkıyor.