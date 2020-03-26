Alsancak’ta vahşet

53 yaşındaki Nuray Vural, kimliği belirsiz kişiler tarafından 20’den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde önceki akşam korkunç bir cinayet işlendi. 53 yaşındaki Nuray Vural, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı. Vücuduna 20'den fazla bıçak darbesi alan genç kadın hayatını kaybetti. Evde herhangi bir hırsızlık ya da boğuşma izinin olmadığı belirlenirken polis katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

YAKINLARI ULAŞAMADI

Korkunç olay önceki akşam saatlerinde Alsancak 1480 sokakta yaşandı. Eşinden bir süre önce boşandığı ve çocuğu olmadığı öğrenilen Nuray Vural'dan haber alamayan yakınları eve gidip kapıyı çaldı, ulaşamayınca polise haber verildi.

Nuray Vural cinayetinin zanlı veya zanlıları aranıyor.

YATAK ODASINDA CESET

Alınan ihbar sonrası çilingir yardımıyla eve giren polis, evin yatak odasında 53 yaşındaki Nuray Vural'ı kanlar içinde buldu. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Vural'ın 20'den fazla bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirlerken, evde yapılan incelemede hırsızlık ya da boğuşma izine rastlanmadı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere nöbetçi savcılığın talimatı ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürülürken polis, vahşi cinayeti gerçekleştiren katil ya da katilleri bulmak için özel çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak Konak İlçe Emniyet Müdülüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.



Kameralar mercek altına alındı

Polis ekipleri, cinayete kurban giden kadının evinin bulunduğu sokak ve çevresindeki 100'e yakın ev ve işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek topladı. Polis, Nuray Vural'ın evinden ve o bölgede bulunan kişilerin görüntülerinden delil elde etmeye çalışıyor.

FATİH ŞENDİL