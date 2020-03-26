  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Evde kalın çağrılarına rağmen İzmir'deki yoğunluk göze çarptı

Evde kalın çağrılarına rağmen 'deki yoğunluk göze çarptı

Evde kalın çağrılarına rağmen İzmir'deki yoğunluk göze çarptı

26.03.2020, 16:54 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020,16:54

’in en kalabalık yerlerinden olan ’nda yoğunluk korona virüsü tedbirlerine rağmen devam ederken, vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı, 400 metre uzunluğu ile ilçenin kalbi olarak gösteriliyor. Giyim mağazaları, kafeler, banka şubeleri ile birçok iş yerinin bulunduğu çarşı, korona virüsü tedbirlerine ve evde kal çağrılarına rağmen boş kalmadı.

Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar da çarşıdaki banklarda oturarak vakit geçirdi. Çoğunluğunu genç ve orta yaşlı vatandaşların oluşturduğu kalabalıkta yaşlı vatandaşların az olması dikkat çekti.



Son zamanlarda ise çarşının en kalabalık yeri aktarlar oldu. Aktarlardan alışveriş yapmak için sıraya giren vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri arasında yer alan 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uydu. Bir diğer sıra olan yer de banka şubelerinin önü oldu. Vatandaşlar, banka şubelerinin önünde de yine sosyal mesafe kuralına uyarak işlemlerini gerçekleştirdi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evde kalın çağrılarına rağmen İzmir'deki yoğunluk göze çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA