Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından karaborsa ve stok fırsatçılarına yönelik bir açıklama yaptı.
"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı." diyen Albayrak, "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." açıklamasında bulundu.
Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 27, 2020
MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/XykO26h0dT
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.