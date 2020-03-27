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Hazine ve Maliye Bakanı : Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız

27.03.2020, 12:14

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı : Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. , 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından karaborsa ve stok fırsatçılarına yönelik bir açıklama yaptı.



"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı." diyen Albayrak, "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." açıklamasında bulundu.

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