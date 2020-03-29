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Haberler İzmir Pazarlarda yeni dönem başladı

Pazarlarda yeni dönem başladı

Pazarlarda yeni dönem başladı
Giriş Tarihi: 29.3.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarında korona virüsün yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri hayata geçirmeye başladı. Bundan böyle semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddesi dışında bir şey satılmayacak, sebze ve meyve seçilmeyecek, pazarcılar tarafından önceden poşetlenip satışa sunulacak. Tezgahlarının arası da açılacak. Yeni önlemleri yerinde denetleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, "Pazara gelen vatandaşların en kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp evlerine dönmeleri çok önemli. Bu konuda tüm İzmirlilerin sağduyulu davranmasını rica ediyorum" dedi.
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