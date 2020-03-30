Yaşlılar için pedal çeviriyorlar

İzmir'de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar ile hasta ve engellilere hızlı hizmet vermek üzere BisiDestek adıyla 40 kişilik bir gönüllüler ekibi ve çağrı merkezi oluşturdu. Çağrı merkezine yardım çağrısı ulaşmasının ardından o noktaya en yakın gönüllüye haber verilmesiyle çalışan sistem kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı. Yardıma ihtiyacı olanlara eldiven ve maske takarak ulaşan gönüllüler, siparişleri aldıktan sonra alışveriş yapıyor ve hijyen kurallarına dikkat ederek kapıya kadar getiriyor. Bisi- Destek gönüllüsü Mustafa Karukuş, "Yaşlılarımıza bu süreçten sonra da yardım etmek istiyoruz ve bunu daha ulusal bir proje haline getirmek istiyoruz" dedi.