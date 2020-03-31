Polisin ölümünde korona şüphesi

İzmir'de görev yapan polis memuru Aydınlı Özkan Öztürk (49) yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kez yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı öğrenilen Özkan Öztürk'ün üçüncü testinin sonucunun beklendiği öğrenildi. Olay, Aydın'ın Efeler merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

TEDAVİYE ALINDI

Alınan bilgiye göre, İzmir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Özkan Öztürk, yüksek ateş nedeniyle üç gün önce ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni tip korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan Öztürk'ten alınan kan numuneleri yeni tip korona virüs için Ankara'ya gönderildi.

KURTARILAMADI

Üç gündür tedavisi süren polis memuru Öztürk nefes darlığı nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün iki kez korona virüs testinin negatif çıktığı, üçüncüsünün sonucunun beklendiği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ