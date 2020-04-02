Koronaya inat sıkış tepiş yolculuk!

Toplu ulaşım araçlarının yarı kapasiteyle taşıma yapması gereken İzmir’de, Seferihisar seferlerini yapan İZTAŞIT otobüslerinde vatandaşlar üst üste yolculuk ediyor. Halk, ‘seferler yetersiz’ diye dert yanıyor.

İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma kararına rağmen, İzmir- Seferihisar arası sefer yapan İZTAŞIT otobüslerinde her gün vatandaşların dip dibe yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Otobüs seferlerinin yetersizliğinden dert yanan vatandaşlar ise, "Her sabah aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Bir şekilde evimizden çıkıp işyerimize gitmemiz gerekiyor. Bu imkansızlıklarda sosyal mesafe kuralına uymak imkansız" dedi.

'NE YEŞİL KOLTUĞU'

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde çeşitli önlemler alındı. Kent genelinde belediye otobüsü gibi toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması için 'Yeşil koltuk' uygulamasına geçildi. Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Aralık'ta pilot bölge seçtiği İzmir-Seferihisar arasındaki İZTAŞIT adı verilen otobüslerde ise ne yeşil koltuk, ne de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirlendi.





'YAPIŞIK HALDEYİZ'

İZTAŞIT'lara sabah evlerinden çıkıp işyerlerine gitmek üzere binen vatandaşların, adeta ağız ağıza yolculuk yaptıkları göze çarptı. Durumdan memnun olmadıklarını ancak toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Seferihisarlılar ise, "Her sabah aynı manzara. Minibüslerin yerine hizmet veren bu otobüslerin semt dolmuşundan farkı kalmadı. Şoförlerin de yapacağı bir şey yok çünkü seferler az. Büyükşehir Belediyesi durumu inkar etmek yerine, bir an önce önlem almalı. Sağlığımızdan endişeliyiz" dedi.

METİN BURMALI