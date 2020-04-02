Vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor

Alsancak’ta 20’den fazla bıçak darbesiyle öldürülen Nuray Vural cinayetiyle ilgili N.E. (20) ve akrabası F.E. (21) gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 53 yaşındaki Nuray Vural'ı, 20'den fazla bıçak darbesi ile öldürdüğü iddia edilen N.E. (20) ve akrabası F.E. (21) polisin titiz ve dikkatli çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı. N.E. ve F.E. suçlamaları kabul etmezken, elde edilen deliller ışığında gözaltına alınan iki zanlı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

AİLESİ MERAK ETTİ

Korkunç cinayet, 24 Mart günü Alsancak'taki 1480 Sokak içinde yaşandı. Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Nuray Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları, bunun üzerine eve gidip kapıyı çaldı. Polis ekipleri, kendilerine yapılan başvuru sonrası çilingir yardımıyla eve girdi ve Nuray Vural evinin yatak odasında kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural'ın 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Polis evde yaptığı incelemede hırsızlık bulgusuna rastlamazken olayın aydınlatılması için özel çalışma başlatıldı.

KAMERA VE BAZ KAYDI

Polis, güvenlik kameraları ve cep telefonu baz kayıtlarından yola çıkarak, Vural'la en son irtibatı olan N.E. ile akrabası F.E'yi gözaltına aldı.





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Doktor kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen N.E. ve F.E, Nuray Vural cinayetini kabul etmezken olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. İfadeleri tamamlanan iki kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar sağlık raporları alındıktan sonra Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Fatih ŞENDİL