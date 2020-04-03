‘Çorbada bizim de tuzumuz olsun’

İzmir Bornova Küçükpark'ta öğrencilerin en uğrak yeri olan ve 7'den 70'e herkesin 'pilavcı dayı' olarak tanıdığı şehit babası Cemal Öden, yardım kampanyasına aldığı şehit maaşının yarısını vererek katılacağını açıkladı. Oğlunu 1996 yılında 20 yaşındayken şehit veren Öden, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Her Türk bu kampanyaya destek vermeli. Biz de eşimle çorbada tuzumuz olması için şehit maaşımızın yarısını bağışladık" dedi. Cemal Öden, geçtiğimiz yıl iyilik yapmak için birisine verdiği ve içinde oğlunun fotoğraflarının bulunduğu cep telefonunun çalınmasıyla gündeme gelmişti.

Cemal Öden ve eşi, şehit maaşının yarısını kampanyaya bağışladı.

FATİH ŞENDİL