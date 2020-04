AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan CHP’li Soyer'in o sözlerine sert tepi

CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer; İçişleri Bakanlığı’nın, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi ve "Onlar para derdinde biz can! Bunların hesabı bir gün sorulacak" iddiasında bulundu. AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Soyer'in açıklamasına tepki gösterdi.

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer; İçişleri Bakanlığı'nın, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi ve "Onlar para derdinde biz can! Bunların hesabı bir gün sorulacak" iddiasında bulundu.

KAYA: "BU NEFRET, BU KUTUPLAŞTIRICI, ÖTEKİLEŞTİRİCİ DİL"

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya; Tunç Soyer'in, "Onlar para derdinde biz can! Bunların hesabı bir gün sorulacak" dediğini hatırlatarak, "Bu nefret dili, bu kutuplaştırıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, bölücü, hedef gösterici dil, bir Belediye Başkanı'na yakışmıyor. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

Mahmut Atilla Kaya; Tunç Soyer'in, kanun tanımaz tavırlarının neticesinde ortaya çıkan tablodan hükümeti sorumlu tutmasının tam bir şark kurnazlığı olduğunu söyledi.

"BU SÖZÜ PKK'LILAR DA, FETÖ'CÜLER DE ÇOK SÖYLEDİ"

Mahmut Atilla Kaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından şu açıklamada bulundu:

"Önce şunu söyleyeyim, 'Bir gün hesabı sorulacak' sözünü PKK'lılar da, FETÖ'cüler de çok söyledi. Tehditler savurup 'hesap soracağız' diyen PKK'lıların dağda, FETÖ'cülerin menfezlerde kaçacak delik aradığını hep beraber gördük. Biz hesabı sadece Allah'a ve milletimize veririz."

"HÜKÜMETİ SORUMLU TUTMAK ŞARK KURNAZLIĞI"

"Kanunlar ortadadır. Kanunlara karşı hareket edip, izin almadan yardım toplamak yasal değildir. Her şeyi kuralına göre yaparsanız, kimse size bir şey demeyecektir. Kanun tanımaz tavırlarınızın neticesinde ortaya çıkan tablodan hükümeti sorumlu tutmak tam bir şark kurnazlığıdır."

"VİRÜSLE UĞRAŞIRKEN, BU TARZ SİYASETÇİLERLE UĞRAŞMAK TOPLUMUN TALİHSİZLİĞİ"

"Devletin tüm kurumları büyük bir mücadele gerçekleştirirken, İzmir'in Belediye Başkanı'nın uğraştığı konuya bakın. Bu işin siyaseti olmaz. Yazık, bir yandan virüsle uğraşırken bir yandan da bu tarz siyasetçilerle uğraşmak zorunda kalmak bu toplumun talihsizliği. Çok üzücü."





"GÜN SİYASET YAPMA GÜNÜ DEĞİL…"

"Toplumu germek, kutuplaştırmak politika argümanı olarak kullanılmamalı. Siyasi partiler düşman değil, rakiptirler. Bu zorluklar ayrışmayla değil, birlik ve beraberlik ruhu ile aşılır. Gün siyaset yapma günü değil, bir olma, beraber olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür."

"BELEDİYE KANUNU İLE DÜZENLENEN HUSUS NET BİR ŞEKİLDE BAĞIŞTIR"

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda, TBMM'nin iradesiyle yasalaşan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun uygulanmasının altını çizmek için valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle açıklama yapmıştı.

Açıklamada, son günlerde yerel yönetimler başta olmak üzere bazı kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı banka hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştiklerinin görüldüğü vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:



"Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda kendilerine verilen görevler çerçevesinde, şartlı/şartsız bağış yapmak isteyen vatandaşların her işlem için ayrı ayrı olmak üzere başvurusundan sonra belediyenin görevleriyle sınırlı olmak üzere bağış alabilmektedir. Şartlı bağışlar için her bir vatandaşın bireysel müracaatından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/l maddesi gereğince belediye meclisinin kararı bağış kabul edebilmektedir. Yine her bir vatandaşın bireysel başvurusundan sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesi gereğince belediye başkanının onayından sonra şartsız bağışlar alabilmektedirler.

Görüleceği üzere Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde 'bağıştır' ve her bir vatandaşın başvurusu üzerine yetkili organın vereceği kararlar çerçevesinde işlem yapılabilecektir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun yardım toplaması hususlarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır."

"YARDIMIN KAPSAMINA GÖRE İL VALİSİNDEN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR"

Bir hesap açılarak ve/veya makbuz karşılığında, başkaca bir idari işlem olmaksızın ilan edilen bir kampanyayla vatandaşlardan para/yardım toplanabilmesinin ancak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerinin usul ve esasları çerçevesinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için de doğrudan Cumhurbaşkanlığınca belli bir kuruma, kişiye, vakıf ve derneğe görev verilmesi veya yetkilendirme yapılması, yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması gerekmektedir. Belirtilen yasal düzenlemelere uyulmadan yapılacak yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil edecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımız yapılacak tespitlerde, Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet yürütenler hakkında ilgili kanunun 6'ncı maddesinin 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemleri her aykırılıkta yaptığı gibi yapacaktır/yapmaktadır. Bakanlığımızca korunmaya çalışılan husus, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri, yani kanun koyucunun, TBMM'nin iradesi ve kamu düzeninin tesisidir."



KENAN KIRAN / SABAH