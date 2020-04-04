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Giriş çıkışların yasaklandığı 'de kilometrelerce araç kuyruğu

Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de kilometrelerce araç kuyruğu

04.04.2020, 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020,12:14

İçişleriBakanlığı’nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı ’e giriş yapılan 'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunanların giriş-çıkışlarına izin verilirken, diğer araçlar geri gönderildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısından sonra 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmasının ardından, İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı İzmir il sınırlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yasağın duyurulmasının ardından, gitmek istediği şehre doğru araçlarıyla yola çıkan birçok vatandaş, Bornova ilçesindeki Sabuncubeli Tüneli önünde denetimlerde bulunan polis ve jandarma ekipleri tarafından, Manisa'ya ulaşamadan geri gönderildi.



Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunanların araçlarının geçişlerine izin verildi. Eldiven ve maske gibi kişisel önlemlerini alan ekipler, araçlardaki sürücüler ve yolcuların ateşlerini de ölçtü.

DHA

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