Alkışlarla uğurlanmak bana mutluluk verdi

İzmir’de Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra gördüğü tedavinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu olan 84 yaşındaki Veli Seven Yeni Asır’a konuştu: Hastanede yatmak kötü evde yatın daha iyi

Virüsü yenen 84 yaşındaki İzmirli hasta alkışlarla taburcu edildikten sonra 14 günlük izole dönemi için Urla Huzurevi'nde özel odasında bakıma alındı. Yeni Asır'a konuşan 2 çocuk 4 torun sahibi 84 yaşındaki Veli Seven yaşadığı hastane süreci ve taburcu olurken adeta bir sanatçı gibi doktor ve sağlık çalışanlarının kendisini alkışlarla uğurlama anını asla unutamayacağını söyledi.



DIŞARI ÇIKMAYIN

Seven, "Bu hastalığın ne yaşı ne cinsiyeti var, yakaladığı zaman herkesi götürüyor. Her gün gazete ve televizyonlarda görüyoruz. Benim rahatsızlığım hemen başında fark edildi ve gerekli tedaviler en iyi şekilde yapıldı. Başta Türkan Özilhan Bornova Devlet Hastanesi doktorları ve teşhisi koyan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ile huzurevi personeline sonsuz teşekkür ederim. Başta 65 yaş üstü tüm insanlara ve dışarıda işi olmadığı halde dışarı çıkan herkese tek söyleyeceğim şey var. Hastanede yatmak kötü, evde yatın daha iyi. Evde kaldığınız anın değerini anlamak için hastaneye düşmeden erken karar verin" ifadelerini kullandı.



ATEŞİ YÜKSELDİ

Karabağlar Basın Sitesi'nde huzurevinde kalan Veli Seven, 15 gün önce ateşinin çıkması üzerine önce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tetkikleri yapılan Veli Seven, ardından ateşinin düşmemesi ve yaşı nedeniyle alınan tedbirler gereği hemen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygulanan Kovid- 19 testi "pozitif" çıkan Seven, hastanede tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan Seven hastane personeli adeta gözü gibi baktı.



14 GÜNLÜK TEDAVİ

14 güne yakın hastanede sıkı bir tedavi uygulanan Veli Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı. Bu testlerin "negatif" sonuç vermesi üzerine Seven'in taburcu olmasına karar verildi. Seven hastaneden doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak uğurlandı.



Fatih Şendil