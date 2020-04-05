‘Gemide karantinadayız’

İspanya'ya giderken bazı yolcularda virüs tespit edilmesi üzerine Yunanistan’a demirleyen gemidekilerden haber geldi. Korona virüs testi negatif çıkan 95’i Türk 228 kişi Atina’da bir otele yerleştirildi. Gemide karantinası süren 65 Türk'ten Aydınlı Sinan Tunç, "Biz hala buradayız ama durumumuz iyi. Ailelerimiz bizi merak etmesin. Bu sürenin sonunda inşallah eve döneceğiz" diye konuştu

İzmir Çeşme'den İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan ve korona virüs tespit edilmesi üzerine Pire Limanı'nda karantina altına alınan 160 Türk 347 kişinin bulunduğu 'El. Venizelos' isimli kruvaziyer gemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gemideki Türk yolcular arasında Aydın Ortaklar'dan İspanya'ya çalışmaya giden 15 kişinin ailelerine ulaşan Yeni Asır'ın gemidekilerin yardım çığlığını 'Bizi kurtarın' başlığıyla okurlarına duyurmasının ardından Türk yetkililer harekete geçti. Yunan yetkilileriyle yaşanan görüşme trafiğinin ardından korona virüs testi negatif çıkan 95'i Türk 228 kişi karaya çıkartılarak Atina'daki bir otelde 14 gün karantina altına alındı. Kruvaziyerdeki 65'i Türk 119 kişide ise virüs belirtilerine rastlanınca bu kişilerin gemide tedavilerine başlandı.



HERKES İYİ DURUMDA

Yeni Asır'ın ulaştığı gemideki Türklerden Aydınlı Sinan Tunç, 3 gün önce Pire Limanı'na yanaşan gemideki herkese korona virüs testi yapıldığını dile getirdi. Tunç, "Limana yanaştıktan 3 gün sonra bizleri ayırdılar. Gemide 65'i Türk 119 kişi kaldık. Diğerleri otele götürüldü. Ben şu an hala gemideyim. Burada bir düzen oluşmaya başladı. Yemeklerimiz bazen dışarıdan geliyor, bazen de kendimiz yapıyoruz. İçimizde durumu kötü olan yok. Herkes ayakta ve ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Geminin doktoru bizimle ilgileniyor. Tek sıkıntımız Yunan bayraklı bir gemide olduğumuz için Türk GSM şirketlerinden kontör yükleyemiyoruz. Bu yüzden ailelerimizle iletişim kurmakta zorlanıyoruz" dedi. Türk yetkililerin durumlarıyla yakından ilgilendiğini de kaydeden Tunç, "Yunan yetkililerle irtibat halindeler. Milletvekillerimizle de görüştük. Bize, 'Türkiye'ye dönmeniz için her şeyi yapacağız' dediler. Ailelerimiz bizi merak etmesin, karantina bitince ülkemize döneceğiz" diye konuştu.



TEK KİŞİLİK ODALARDAYIZ

Gemideki Türklerden Aydınlı Hacı Tetik ise, "Hepimiz tek kişilik kamaralarda kılıyoruz. Yemek ve zaruri ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmıyoruz. Karantina süresinin dolmasının ardından ülkemize döneceğimizi söylediler. İnşallah bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.



HABERİ YENİ ASIR'DAN ÖĞRENDİLER

Gemideki yakınlarından haber bekleyen aileler ise müjdeli haberi Yeni Asır'dan öğrendi. Sinan Tunç'un annesi Hediye Tunç, "Oğlumun, yaşananlar nedeniyle orada psikolojisi bozuldu. Durumundan çok endişe ediyorduk. Aldığımız sevindirici haber yüreğimize su serpti. Sesimizi yetkililere duyuran Yeni Asır'a teşekkür ediyoruz" derken Hacı Tetik'in eşi Gurbet Tetik ise, "Eşimle 2 gündür görüşemiyordum. Bu güzel haber bizleri mutlu etti. İnşallah sağ salim eşim ülkesine döner ve çocuklarına kavuşur" dedi.



YUNAN MAKAMLARIYLA TEMAS HALİNDEYİZ

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, "Kruvaziyerdeki 119 kişide virüse rastlandı. Test sonuçlarının kesin olarak açıklanmasının ardından negatif görülenler karaya çıkartılarak uygun yerde misafir edilecek. Yunan makamları ve gemiyi kiralayan Türk şirketiyle temas halindeyiz. Gerek gemide kalanlar, gerekse karaya çıkartılacak olanların sağlık ve erzak gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının teminat altına alındı" diye konuştu.



İHSAN KARATAŞ