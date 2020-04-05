Karşıyaka nihayet evde

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evlerinizde kalın uyarıları nihayet karışılık bulmaya başladı. Önceki gün kalabalık görüntüleriyle gündeme getirdiğimiz İzmir Karşıyaka Çarşısı dün sakin bir gün geçirdi. Sadece ihtiyacı olanların evden çıktığı ilçede meşhur çarşı boş kaldı. İzmir’in kalabalık bölgelerinde de benzer görüntüler vardı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısı yapıldı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile önceki gece yürürlüğü giren 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından Karşıyaka ve İzmir'in diğer meydanları da dün sessiz kaldı İzmir'in en kalabalık bölgelerinden olan Karşıyaka Çarşı'da Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı fotoğraflar çok konuşulmuştu. Tedbirsiz bir şekilde evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar Çarşı'da salgın öncesini aratmayacak görüntüler oluşturmuştu. Kalabalık gruplar halinde dolaşan vatandaşların büyük risk oluşturması sürekli uyarı yapan uzmanların da duyarlı vatandaşların da tepkisini çekmişti.





İZMİR'İN MEYDANLARI BOŞ

Ancak önceki gün Başkan Erdoğan'ın 65 yaş üstüne ilave olarak 2000'den sonra doğanların da sokağa çıkmalarına kısıtlama getiren yeni tedbirleri açıklamasının ardından Karşıyaka'da da yurt genelinde oluşan sakin görüntüler oluştu. İlçede önceki günün aksine işi olan vatandaşlar dışında kimsenin dışarı çıkmadığı görüldü. Karşıyaka Çarşı'nın dışında İzmir'in en işlek bölgelerinden olan Konak, Cumhuriyet, Gündoğdu, Küçükpark, Alsancak meydanları ve sahillerin de sakin olduğu gözlendi.



■ MERT ALPDÜNDAR/ERCAN AKGÜN