Karşıyaka Çarşısı bariyerle kapatıldı

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik İçişleri Bakanlığı ardı ardına yeni genelgeler yayımlarken, yoğunluğun devam ettiği bazı bölgelerde ise ilave tedbirler uygulamaya konuluyor.

Bu kapsamda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların ısrarla geldikleri İzmir'in en işlek bölgelerinden Karşıyaka Çarşısı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Vapur iskelesi ile İZBAN durakları giriş ve çıkışlarına polis bariyerleri konularak vatandaşların girmesine kısıtlama getirildi. Çarşıya sadece işyeri bulunan esnaf ile özel ve resmi kurumlarda çalı-şan görevliler girebiliyor.

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Dün sabah saatlerinden başlayan uygulamayla çarşıya girmek isteyen vatandaşlar, polis ekiplerinin önlemleriyle karşılaşınca geri dönmek zorunda kaldı. Alınan tedbirin çarşıdaki yoğunluğu azaltması bekleniyor.



'Yoğunluğu azaltmak için çalışıyoruz'

Dün sabah erken saatlerde alınan kararın ardından Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Karşıyaka Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, çarşıdaki çalışmaları denetledi. Yeni Asır'a yaptığı açıklamada tek amaçlarının vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak olduğunu belirterek Çalışır, "Ana geçiş güzergahında bulunması nedeniyle yoğunluk yaşanan çarşıda sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için giriş ve çıkışları kısıtlandırdık. Güvenlik güçlerimiz giriş ve çıkışlardaki önlemleri artırdı. Özellikle 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kesinlikle sokağa çıkmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemler uygulanıyor" dedi.

Tolga TEKİN