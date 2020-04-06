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Pazar yerinde sosyal mesafeye yağmur engeli

Pazar yerinde sosyal mesafeye yağmur engeli

06.04.2020, 11:11

İzmirin ilçesinde, kurulan pazar yerinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler, zaman zaman bastıran şiddetli yağmur nedeniyle aksadı. Pazarcı esnafı ve vatandaşların tamamı maske takarken, korunamadı.

Bağarası Mahallesi'nde kurulan ve yakın yerleşim birimlerinden pek çok vatandaşın rağbet ettiği pazar yerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin denetimi için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev yaptı.

Pazarcı esnafı maske ve eldiven takarken, ürünlerin elle seçilmesine müsaade edilmedi.

Foça Belediyesi ekipleri, pazar yeri girişlerinde vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, maskelerini uygun takmayanlar uyarıldı; sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Bazı pazarcı esnafının ekipler uzaklaşınca maskeleri çene altına indirerek, önlemleri ihlal ettiği gözlendi.



Başlayan şiddetli yağmur, araları açılan tezgahların birbirine yaklaştırılmasına, kapalı olan alana vatandaşın akın etmesi nedeniyle de sosyal mesafe kuralına uyulmamasına neden oldu.

DHA

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