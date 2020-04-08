İzmir’de dar gelirlilere 10 ton balık dağıtıldı

İzmir'de, Kızılay Konak Şubesi ve iş insanları Seyithan Alak (34) ile Hamza Alak (40), ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 10 ton balık dağıttı. Kızılay olarak bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirten Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın" dedi.

'YETER Kİ EVDE KALIN'

Türkiye'dE evden çıkmayan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım için Vefa Destek Grupları kurulurken, birçok kişi de farklı şekillerde destek olmaya çalışıyor. Bu kapsamda iş insanları Seyithan Alak (34) ve Hamza Alak (40), Kızılay Konak Şubesi ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara balık dağıtmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine iki yardımsever ve Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı ile ekibi, kentin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 10 ton balık yardımında bulundu.