‘Duyarsız olmayın durum ciddi'

2 bine yakın hasta ve 25 bin karantina sayısı ile en riskli iknici il konumundaki İzmir’deki durumla ilgili konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka ve ölü sayısının artması, insanların duyarsızlığını gösteriyor. Bu durum ciddiye alınmalı. Lütfen vatandaşlarımız evde kalsın” dedi.

Korona virüs salgınında İzmir, Türkiye'nin en çok vaka sayısının görüldüğü ikinci kent olmaya devam ediyor. İzmir'de karantina altındaki kişi sayısı 19 binden 25 bine yükselirken hasta sayısı ise 2 bine ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son harita ise İstanbul ve İzmir'deki kritik durumu gözler önüne serdi.

BU DUYARSIZLIK GÖSTERGESİ

Haritada kırmızı işaretli noktalar, sağlık durumu ciddi olup hastanede tedavi altında olanları, mavi renkler durumu orta seviyede olanları, mor renkler taburcu olup evde izlenenleri, yeşil renkler ise virüs şikayeti olmayıp evde izolasyon yani karantina altında olanları gösteriyor. Tüm uyarılara ve önlemlere rağmen sokağa çıkan vatandaşlar ise salgının artmasına neden oluyor. Bilim Kurulu Üyeleri, Yeni Asır aracılığıyla vatandaşların hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri için evde kalmaya devam etmelerini tavsiye etti. Verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Amacımız vefat sayısını bu şekilde yatay seviyede tutup önümüzdeki günlerde aşağı seviyelere inmesini sağlayarak bu salgın illetinden kurtulmaktır. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka ve ölü sayısının artması, insanların önce kendilerine daha sonra da sevdiklerine duyarsızlığını gösteriyor. Lütfen vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsin. Bu virüsten kurtulmak için tüm Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanları seferber olmuş durumdadır" diye konuştu.

İZMİR İLK 10'DA BİLE OLMAMALI

Yeni Asır'a konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ise, "Dünya sıralamasında virüsle mücadele eden ülkeler arasında Türkiye çok önemli yer tutuyor. Özellikle vefat eden hastalarımızın rakamlarını aynı oranda tutmak sağlık birimlerimizin ne kadar özverili çalıştığının bir göstergesi. İnanıyorum ki önümüzdeki birkaç gün içinde bu rakamların düşüşe geçtiğini göreceğiz. İyileşme oranları da artacak. İzmir'deki bu rakamlar, 4 buçuk milyonluk bir kent için çok yüksek değil. Ancak İzmirliler, hava koşullarından dolayı dışarı çıkmayı çok seviyorlar. İzmirlilerin azami duyarlılıklarıyla evlerinde kalarak bu rakamları daha aşağı seviyelere düşürmesini ve İzmir'in Türkiye sıralamasında ilk 10'da bile olmamasını bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü

Prof. Dr. Levent Yamanel

Fatih ŞENDİL