‘Deli’yi duydu deliye döndü'

Ödemiş’te Barış Günar, akıl hastanesinde yatan arkadaşı Yasin A’ya, ‘Sen delisin’ deyince kavga çıktı. Yasin A, Günar’ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çıkan kavgada arkadaşı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. Olay, Anafartalar Mahallesi Göksenin Sokak'ta meydana geldi. Barış Günar (29) çocukluk arkadaşı Yasin A'ya (28) sohbet esnasında "Sen delisin, senin sağın solun belli olmaz" demesi üzerine ikili sözlü olarak tartışmaya başladı, iki arkadaşın tartışması bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü.

DEFALARCA SAPLADI

Yasin A. yanında bulunan bıçağı çocukluk arkadaşına defalarca sapladı. Günar kanlar içerisinde yere yığılırken Yasin A. olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Barış Günar'ın tedavisi devam ediyor.

SEVK EDİLDİ

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Günar, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalenin ardından Günar'ın derhal ameliyata alınması gerektiği için İzmir'e sevk edildiği bildirildi.





Hastanede tedavi görmüş

Akli dengesi bozuk olduğu için daha önceden bir süre akıl hastanesinde yatan Yasin A, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yasin A'nın ilk sözleri "Bana delisin dedi ve küfür etti onun için bıçakladım" oldu. Akıl sağlığı yerinde olmayan genç, polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.



Seval KONURALP