İzmir'de İZBAN, otobüs, tramvay ve vapur saatleri değişti! Toplu yaşımaya koronavirüs ayarı! İşte sefer saatleri...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla kentte toplumsal hareketliliği daha da azaltmak amacıyla toplu taşım araçlarının sefer sayıları sabah ve akşam saatleri dışında geçici süreyle düşürüldü. Ayrıca yeni düzenleme kapsamında İZDENİZ yolculu ve arabalı vapur seferleri cumartesi ve pazar günleri yapılmayacak. İZBAN açık mı? Sefer yapılıyor mu? Peki İZBAN sefer saatleri neler? ESHOT otobüs saatleri nasıl değişti? Metro açık mı? Saatleri neler? İZDENİZ yolcu gemileri hangi günler çalışıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirisniz.

Koronavirüs (COVİD-19) vakalarının görülmesindeki hızlı artış nedeniyle toplumsal hareketliliği asgariye düşürmeyi ve halk sağlığını azami ölçüde korumayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım programlarında geçici değişikliklere gidiyor.

SABAH VE AKŞAM YOĞUN

Toplu ulaşımda geçici olarak uygulamaya alınacak yeni sefer programları, 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, mesai başlangıç ve bitişlerini dikkate alarak; 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 arasında normal sefer programına devam edecek. 10.00-16.00 saatleri arasında tüm hatlarda otobüs seferleri saatte bir yapılacak. 21.00'den gece yarısına kadar ise yalnızca 48 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler yapılacak.





METRO SEFER PROGRAMI

Bornova Evka 3 Aktarma Merkezi - Balçova F.Altay Aktarma Merkezi arasında çalışan İzmir Metrosu'nda hafta içi 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak. Cumartesi günleri seferler; 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir olacak. Pazar günleri 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak.



KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI

Balçova F.Altay Aktarma Merkezi - Halkapınar Aktarma Merkezi arasında çalışan Konak Tramvayı, haftanın her günü 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak. Alaybey - Ataşehir arasında çalışan Karşıyaka Tramvayı; haftanın her günü 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.

İZBAN SEFER PROGRAMI

İZBAN'da Menemen-Cumaovası hattında 06.00-09.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir karşılıklı seferler devam ediyor. Bu saatler dışında seferler, 24 dakikada bir; Aliağa ve Tepeköy aktarmasız olarak sürüyor. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla; hafta içi 07.30 – 08.10 saatleri arasında sadece Gaziemir - Alsancak hattında karşılıklı iki ek sefer yapılarak sefer aralıkları 6 dakikada bire düşürülüyor.

GEMİLER HAFTA SONU ÇALIŞMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında İZDENİZ yolculu ve arabalı vapur seferleri cumartesi ve pazar günleri yapılmayacak. Yolcu gemileri, hafta içi Karşıyaka-Konak hattında 07.30-09.30 ve 17.00-19.00 saatleri arasında, saatte bir çalışacak. Konak-Karşıyaka seferleri ise 08.00-10.00 ve 17.30-19.30 saatleri arasında yine saatte bir olacak. Gün içinde, mesaileri öğle saatlerinde başlayan banka çalışanları için 11.30'da Karşıyaka-Konak 12.00'de ise Konak-Karşıyaka seferleri yapılacak.

Arabalı vapurlar, hafta içi Bostanlı-Üçkuyular hattında karşılıklı olarak 07.30-09.30 ve 16.30-18.30 saatleri arasında saate bir sefer yapacak.