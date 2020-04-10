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'de koronavirüsü yendiler, alkışlarla uğurlandılar!

İzmir'de koronavirüsü yendiler, alkışlarla uğurlandılar!

10.04.2020, 10:28

Son dakika... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 75 ve 65 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Gaziemir'de bulunan servisinde 20 gündür tedavi altında bulunan 75 yaşındaki ile 65 yaşındaki , sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 75 ve 65 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Gaziemir'de bulunan Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde 20 gündür tedavi altında bulunan 75 yaşındaki Mecit Şengül ile 65 yaşındaki Ahmet Çankaya'nın son iki testinde negatif sonuç alındı.



Şengül ve Çankaya'nın taburcu edilmesine karar verildi. Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Şengül ve Çankaya, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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