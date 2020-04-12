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Haberler İzmir Çeşme'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı

'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı

Çeşme'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı

12.04.2020, 17:47

'in ilçesinde, bir hayırsever tarafından satın alınan ekmekler ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Çeşme ilçesindeki Fahrettinpaşa Mahallesi'nde oturan vatandaşların ekmek ihtiyaçları bir hayırsever tarafından karşılandı. Çeşme Müftülüğüne giden hayırsever, vatandaşlara ekmek bağışlamak istediğini söyledi. Müftülüğünde yardımcı olmasıyla alınan ekmekler vatandaşlara dağıtıldı. Hayırseverin ücretini karşıladığı ekmeklerden sokak hayvanları da yararlandı.

İHA

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