Herkesin evine ekmek götürülüyor

Sokağa çıkma yasağının ardından herhangi bir endişe yaşanmaması için yurt genelinde yetkililer herkese ekmek dağıtılacağını belirtti. Bu kapsamda yasağın ilk gününde de belediyeler ve fırıncılar vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan İzmirlilere ekmek dağıtımına başladı. Çiğli'deki Kent Ekmek fabrikası dün 120 bin ekmek üretti. Sosyal medyadan açıklama yapan Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Herkes evinde kalsın. Paniğe telaşa gerek yok. Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız" dedi.

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