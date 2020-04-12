İzmir'de su kesintisi 12 Nisan Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirililer suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olduğunu merak ediyor. İZSU bugünün kesintisini paylaştı. İşte 12 Nisan Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 12 Nisan Pazar İzmir su kesintisi detayları... DİKİLİ SALİMBEY

12.04.2020 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. FOÇA YENİBAĞARASI

12.04.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KINIK FATİH

12.04.2020 saat 08:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY, CAMİKEBİR

12.04.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.