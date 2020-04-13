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'de camiye çirkin saldırı Caminin camlarını kırdı, tabelasını söktü

İzmir'de camiye çirkin saldırı Caminin camlarını kırdı, tabelasını söktü

13.04.2020, 09:42

1522’de tarafından inşa edilen 'in Seferihisar ilçesindeki tarihi , bir kişinin saldırısına uğrarken, caminin camları kırıldı, tabelaları söküldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii'nde meydana geldi. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen cami saldırıya uğradı. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen ve kimsenin olmadığı anda camiye geldiği iddia edilen İ.Y., caminin camlarını kırdı, tabelasını söktü, güvenlik kameralarını parçaladı.



Saldırı sonrasında maddi hasar meydana geldi. Polis, daha sonra camiye gelerek detaylı inceleme yaptı. Bölgede araştırma yapan ekipler, İ.Y. adlı şahsı yakaladı. İ.Y.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.



İHA

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