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elektrik kesintisi 14 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 14 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

14.04.2020, 09:36

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi detayları...

BAYRAKLI
14.04.2020 09:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2193, 2166/12, 2166/13 SOKAKLAR VE CİVARI
14.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2140/22, 2165, 2167, 2166/9, 2165/4, 2165/3, 2166/8, 2166/7, 2095 SOKAKLAR VE CİVARI

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