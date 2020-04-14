İzmir elektrik kesintisi 14 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 14 Nisan Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYRAKLI

14.04.2020 09:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2193, 2166/12, 2166/13 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2140/22, 2165, 2167, 2166/9, 2165/4, 2165/3, 2166/8, 2166/7, 2095 SOKAKLAR VE CİVARI



