İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 14 Nisan Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYRAKLI
14.04.2020 09:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2193, 2166/12, 2166/13 SOKAKLAR VE CİVARI
14.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2140/22, 2165, 2167, 2166/9, 2165/4, 2165/3, 2166/8, 2166/7, 2095 SOKAKLAR VE CİVARI
İzmir elektrik kesintisi 14 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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