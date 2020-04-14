İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Nisan Salı İzmir su kesintisi...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüs salgını olduğu şu günlerde hijyenin ekstra önem kazanması nedeniyle su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Nisan Salı İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İşte 14 Nisan Salı İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 14 NİSAN SALI SU KESİNTİSİ BAYRAKLI CENGİZHAN, ALPASLAN, FUAT EDİP BAKSİ, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, DOĞANÇAY

14.04.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY

14.04.2020 saat 05:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 7 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA YAMANLAR

14.04.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KAYAKÖY

14.04.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.