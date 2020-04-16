İzmir'de su kesintisi 16 Nisan Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İZSU bugünün su kesinti duyurusunu yaptı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

ALİAĞA YENİŞAKRAN

16.04.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.