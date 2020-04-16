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'de su kesintisi Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 16 Nisan Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

16.04.2020, 10:54

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. bugünün su kesinti duyurusunu yaptı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte Perşembe detayları...

ALİAĞA YENİŞAKRAN
16.04.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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