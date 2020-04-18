İzmir'de su kesintisi 18 Nisan Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 18 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?



DİKİLİ ÇANDARLI

18.04.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.



KARŞIYAKA ŞEMİKLER

18.04.2020 saat 09:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır. KİRAZ İSTİKLAL

18.04.2020 saat 08:45 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.