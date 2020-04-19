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'de korkunç olay! Tartıştığı kişiyi taşla öldürdü

İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişiyi taşla öldürdü

19.04.2020, 11:20

'in Torbalı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi başına taşla vurarak öldürdü. Zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde M.I, bir çay bahçesinde buluştuğu Ümit Arınç'la (44) tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.I, yerde bulduğu taşla Arınç'ın başına defalarca vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

AA

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