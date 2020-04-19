Karantina gemisinden sadece Türklere tahliye

Yunanistan’da korona virüs karantinasının sona erdiği gemide bulunan 6 ülkenin vatandaşlarından sadece Türklerin tahliye edildiği öğrenildi. Trakya’daki bir yurtta karantina süreçleri başlayan vatandaşlardan İŞLETMECİ VEDAT UĞURLU, BUNUN TÜRK YETKİLİLERİN BAŞARISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Türkiye'de ilk kez Yeni Asır'ın duyurduğu 'El Venizelos' gemisinde karantina altında kalan Türk vatandaşlar, sonunda vatan topraklarına döndü. Türkiye'nin Atina Başkonsolosluğu'nun durumu bildirmesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın onay vermesiyle tahliye gerçekleşti. Öncelikli olarak gemiden tahliye edilen 65 Türk, kiralanan 3 otobüse bindirildi. Oteldeki 95 Türk'ün bindiği 5 otobüsle birlikte toplam 8 otobüs, Türkiye sınırına hareket etti.



YENİ ASIR'LA PAYLAŞTILAR

12 saat süren uzun yolcuğun ardından 160 Türk vatandaş İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. İçişleri Bakanlığı yetkililerince sınırda karşılanan Türk vatandaşlar, tekrar otobüslere bindirilerek 14 gün karantinada kalacakları Trakya bölgesindeki öğrenci yurduna götürüldü. Türk vatandaşlar, mutluluklarını Yeni Asır muhabirine gönderdikleri videolarla paylaştı. Ali Sevim, "Karantina süreci bitti. Ülkemizi gerçekten çok özledik" dedi. Aynur Oruç "Hepimiz çok iyiyiz. Aileme bir an önce kavuşmayı istiyorum" derken, Viktoria Demir ise "Karantina sona erdi. Çok mutluyuz, sağlıklıyız" ifadelerini kullandı.



Toplam 160 Türk vatandaşı, otobüslerle Türkiye'ye getirildi.



TÜRK YETKİLİLERİN ZAFERİ

Karantinanın sona ermesinden sonra gemidekiler ile oteldeki Türk vatandaşların sorunsuz bir şekilde tahliye edildiğini belirten işletme sahibi Vedat Uğurlu, "Gemide 82 Ukrayna, 80 Endonezya, 3 Küba, 2 ABD ve 1 Bulgaristan vatandaşı ile birlikte 160 Türk ve mürettebat bulunuyordu. Türk yetkililer karantina başladığı günden itibaren süreci çok iyi yönetti ve tüm işlemler jet hızıyla tamamlandı. Hepsi Türk yetkililere emanet" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA 250 EURO İSTEMİŞ

İşletmeci Vedat Uğurlu, Türk hükümetinin vatandaşlarına yurt dışında da çok iyi sahip çıktığını belirterek, "Karantina bitmesine rağmen diğer ülke vatandaşlarını ülkelerine gönderemiyoruz. Hepsinin konsoloslukları o kadar duyarsız ki anlatamam. Onlar için uçaklar kiraladık. Ukrayna hükümeti kendi vatandaşlarından 14 gün karantina için 250'şer Euro istiyormuş" diyerek Türk yetkilere teşekkür etti.



İHSAN KARATAŞ / KAZIM YÖRÜKCE