Aşırı hız yapan iki araç çarpıştı

İzmir'in Tire ilçesinde, iki panelvan tipi aracın karıştığı trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden Işıklı köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından adeta savaş alanına dönen karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen diğer sürücüler ile köylüler koştu. Kazada yaralanan Hamit Bayram ve İbrahim Meydan adlı sürücüler hastanede tedavi altına alındı.

NADİR UYSAL