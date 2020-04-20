İzmir su kesintisi 20 Nisan Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Özellikle koronavirüs nedeniyle hijyene daha da önem verilen şu dönemde su kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

ALİAĞA ÇALTILIDERE 20.04.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.