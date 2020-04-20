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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 20 Nisan Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 20 Nisan Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Nisan Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

20.04.2020, 09:47

'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanmaya devam ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok semtte uzun süreli elektrik kesintileri bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik olacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

BAYRAKLI
20.04.2020 09:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI REFİK ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2164, 2109, 2151 SOKAKLAR VE CİVARI
20.04.2020 09:00 13:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI REFİK ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2162, 2145, 2150 SOKAKLAR VE CİVARI
20.04.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI REFİK ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 2167, 2166/7 SOKAKLAR VE CİVARI
20.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2124/7, 2095/2, 2173, 2124/1, 2104, 2170 SOKAKLAR CİVARI

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