AK Partili Hamza Dağ açıkladı: İzmir'de kaç kişiye yardım yapıldı?

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde İzmir’de yapılan yardımlara ilişkin bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Yaklaşık 125 bin aileye nakit yardımı yapılırken, 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürülmüştür" bilgisini verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Covid-19 salgını sürecinde İzmir'de, kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında bu sürecin birlik olunarak ve fedakârlık edilerek en az hasarla atlatılabileceğine değinen Dağ, "30 ilçemizde de kaymakamlıklarımız ve destek gruplarımız canhıraş bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, devletimizin ve yardımsever vatandaşlarımızın destek ve yardımlarını iletiyorlar. İnşallah bu zamanları tek bir kişinin bile mağdur olmadığı bir şekilde atlatacağız" dedi.



Salgın dolayısıyla birtakım mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçilmek için ivedilikle ve titizlikle çalışmalar yürütülen bir süreçten geçildiğini işaret eden Hamza Dağ, "Salgın günlerinde evlerinde kalan, herhangi bir olumsuzluk nedeniyle çalışamaz hale gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmalarla tedbir ve önlem amaçlı destek paketleri oluşturuldu. İzmir'de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kaymakamlıklarımıza bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem nakdi hem de temizlik ve gıda paketleri noktasında yardımlar ulaştırılmıştır ve bu yardımlar devam etmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 125 bin aileye nakit yardımı yapılırken, 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürülmüştür. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin 3'üncü fazıyla beraber nakdi yardımlar devam edecek. Hem devletimizin aldığı önlem ve hayata geçirdiği uygulamalar hem de yardımsever vatandaşlarımızın destekleriyle bu günleri inşallah tek bir kişinin bile mağdur olmadığı şekilde atlatacağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İHA