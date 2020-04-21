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Haberler İzmir AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir Barosu'na 'panel' tepkisi

AK Partili 'dan Barosu'na 'panel' tepkisi

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir Barosu'na 'panel' tepkisi

21.04.2020, 20:14

ve Genel Başkan Yardımcısı , Barosu'nun, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünde yapmayı planladığı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ile Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın katılacağı panele, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hamza Dağ, "TBMM'nin kuruluş yıldönümünde, ulusal egemenliğimize ve milli birliğimize kast eden PKK'nın siyasi temsilcilerini bu şehrin barosunda ağırlamak, kurtuluşun sembol şehri olan İzmir'e bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

Her yıl 23 Nisan'da, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak kutlanan TBMM açılışının, bu yıl da yurdun dört bir yanında, çeşitli etkinliklerle kutlanması planlanırken İzmir Barosu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın konuşmacı olarak katılacağı 'Başkanlık Rejimi ve Parlamenter Sistem' başlıklı bir panel düzenledi.

"İZMİR'E HAKARETTİR"

Baronun sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak panele, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Dağ, "TBMM'nin kuruluş yıldönümünde, ulusal egemenliğimize ve milli birliğimize kast eden PKK'nın siyasi temsilcilerini bu şehrin barosunda ağırlamak, kurtuluşun sembol şehri olan İzmir'e bir hakarettir. 5 Ocak 2017 yılında PKK tarafından gerçekleştirilen alçak bir saldırı sonucu şehit olan Fethi Sekin'i tekrardan rahmetle anıyorum. O gün Fethi Sekin canı pahasına PKK'lı teröristlerin adliyeye girmesine engel olmuştu. Ama siz ne yazık ki ulusal mücadelemiz için böylesine önemli olan bir günün yıl dönümünde PKK propagandasının önünü açıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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