İzmir elektrik kesintisi 21 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri meydana gelecek. Gediz Elektrik bugünün İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler yok? İşte 21 Nisan Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR

21.04.2020 15:00 16:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA YENIÇIFTLIK KÖKTEN ÇIKAN ATALAN ENH ÇIKIŞINDAN ENERJI ALAN MUZAFFER ERINCE , ASIM HASKÖY, HÜSAMETTIN AKARÇAY, MEHMET ÇOKAL, EKREM GÜLEÇ İSIMLI SULAMA GRUBU TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR



BAYRAKLI

21.04.2020 09:00 13:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2166/9, 2097, 1615/9 SOKAKLARI VE CİVARI

21.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2166/12, 2166/13 SOKAKLARI VE CİVARI

21.04.2020 13:00 17:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ, 2095, 2166/9, 2166/7, 2166/8 SOKAKLARI VE CİVARI

