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'de sular ne zaman gelecek? su kesintisi...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Nisan Salı İzmir su kesintisi...

21.04.2020, 09:56

'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanıyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. bugünün su kesintisi detayını paylaştı. İşte su kesintisi detayları...

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İZSU 21 Nisan tarihli İzmir su kesintisini paylaştı. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 21 NİSAN SALI

BUCA BARIŞ
21.04.2020 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH
21.04.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAYAKÖY, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI, GÖLCÜK, HORZUM, ÇAMYAYLA, OVAKENT
21.04.2020 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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