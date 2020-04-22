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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 22 Nisan Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 22 Nisan Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 22 Nisan Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

22.04.2020, 09:32

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Gediz Elektrik bugünün duyurusunu paylaştı. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...

ALİAĞA
22.04.2020 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELHİSAR SULAMA TR-1, GÜZELHİSAR SULAMA TR-2, SEZAİ ÖZGEN ÖZEL TR SELİM YILMAN ÖZEL TR, MUSTAFA GENÇAY ÖZEL TR VE CİVARLARI

22.04.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ORHAN DEMİR ÖZEL TR, YENİ KARAKÖY TR , OTOYOL ALOSBİ GİŞELERİ ÖZEL TR, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TR , VİKİNG SU POMPASI ÖZEL TR, GÜZELHİSAR SULAMA TR-3, GÜL GÜRER ÖZEL TR, İHSAN DADAK ÖZEL TR VE CİVARLARI

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