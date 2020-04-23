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Büyükşehir Belediye Başkanı 'den skandal! İzmir'in semtlerini bilemedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal! İzmir'in semtlerini bilemedi

24.04.2020, 01:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,01:06

Büyükşehir Belediye Başkanı , için bir otobüsün üzerinde şehri turladı. Otobüsün üstünde marşların da çaldığı an ise Soyer bir skandala imza attı. Soyer’in yanındakilere İzmir’in neresinde bulunduklarını sorması kameralara kaydedildi. İşte o anlar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bugün bir otobüsün üzerinde şehri gezdi. Marşların çalındığı otobüsten bir görüntü kaydı gözlerden kaçmadı.

"BURASI NERESİ"

İzmir sokaklarını gezen Soyer'in İzmir'in semtlerini bile bilmediği de ortaya çıktı. Görüntülerde yanındakilere "Burası neresi neredeyiz" diye sorduğu görüldü. Yanındakilerin de tam olarak bilmediği "Karabağlar'a giriyoruz, Karabağlar'dan çıkıyoruz" gibi anlamsız yanıtlar verdiği görüldü.

AK PARTİLİ DAĞ: SİZE İZMİR'İ TANITABİLİRİM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in semtlerini bilmemesini sosyal medyadan eleştirdi.

Dağ, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp." dedi.

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