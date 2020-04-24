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Haberler İzmir 50 yıllık evli çifte sürpriz: 8 aydır evinden çıkamıyordu

50 yıllık evli çifte : 8 aydır evinden çıkamıyordu

50 yıllık evli çifte sürpriz: 8 aydır evinden çıkamıyordu

24.04.2020, 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,15:27

'de 50. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Suzan ve çiftine, İzmir Gönüllü takımı üyeleri, balonlar ve yaş pastayla yaptı. hastası Çelik'in 8 aydır evden çıkmaması ve misafirlerinin azalmasına üzüldüğünü belirten komşusu , çifte sürpriz yapmak için harekete geçti. Sürpriz karşısında şaşıran yaşlı çift ekiplere teşekkür etti.

İzmir'de 50. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Suzan ve Mehmet Çelik çiftine, İzmir Gönüllü takımı üyeleri, balonlar ve yaş pastayla sürpriz yaptı.

Kanser hastası Mehmet Çelik'in 8 aydır evinden çıkamaması ve misafirlerinin azalmasına üzülmesi nedeniyle, komşusu Selma Kalmaz, Belediyenin Hemşehri İletişim Merkezini aradı.

Komşu Kalmaz, belediyeden Çelik çiftine evlilik yıl dönümlerinde sürpriz yapmaları talebinde bulundu. İzmir Gönüllü Takımı ve iki belediye personeli, çiftin Karabağlar'daki evine gidip, ellerinde balonlar ve yaş pastayla kapısını çaldı. Büyükşehir personelini ve gönüllüleri görünce şaşıran çiftten Suzan Çelik, çok mutlu olduğunu belirtti.

Mehmet Çelik ise ekiplere sürprizden dolayı teşekkür etti.Çift "Mehmet ve Suzan Çelik 50. yılınızı kutlarız." yazılı pastadaki mumları birlikte üfledi.

50 yıl önce evlenen çiftin 3 çocuğu, 8 torunu bulunuyor.

AA

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