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Haberler İzmir 82 Türk vatandaşı daha yurda döndü

82 daha yurda döndü

82 Türk vatandaşı daha yurda döndü

24.04.2020, 08:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,09:14

tedbirleri kapsamında Taylan'dan 82 daha yurda getirildi. Yurda getirilen vatandaşlar kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için 'in Bornova ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Tayland'dan getirilen 82 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Otobüslerde sosyal mesafeye uygun şekilde oturan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Burada sırayla ve sistemli bir şekilde yurda alınan vatandaşlar, kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi.

AA

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