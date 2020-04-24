Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.
İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz.
Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak.
Bakan Varank'tan yerli otomobil fabrika süreciyle ilgili flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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