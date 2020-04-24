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Bakan Varank'tan fabrika süreciyle ilgili flaş açıklama

Bakan Varank'tan yerli otomobil fabrika süreciyle ilgili flaş açıklama

24.04.2020, 15:15

Son dakika haberine göre Sanayi ve , yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz.
Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak.

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