Bakan Varank'tan yerli otomobil fabrika süreciyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi. İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz.

Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak.