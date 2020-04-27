Koronavirüsü yenen İzmirli doktor hastalarına koştu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. 14 gün boyunca karantinada kalan Sertoğullarından sosyal medya aracılığıyla meslektaşlarına deneyimlerini aktararak hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda destek oldu. Son iki testinin negatif çıkmasının ardından ailesiyle vakit geçirmek yerine hastaneye koşan Prof. Dr. Sertoğullarından, çalışma azmiyle tüm meslektaşları ve hastalarının takdirini kazandı.

İzmir'de Coronavirüs'ü yenen Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, "Hastalarımın bana ihtiyacı var" dedi ve hastaneye koştu. Sosyal medyada büyük övgü alan Sertoğullarından'a, "Doktor hayat" denildi.

DOKTOR HAYAT

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından'a rahatsızlanması üzerine 29 Mart'ta Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sertoğullarından evinde karantina altına alındı. Sertoğullarından, 14 gün boyunca hastanede görev yaptığı doktor arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini aktardı, hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda meslektaşlarına destek oldu.

Son iki testin negatif çıkmasının ardından ailesiyle vakit geçirmek yerine hastaneye koşan Prof. Dr. Sertoğullarından, çalışma azmiyle tüm meslektaşları ve hastalarının takdirini kazandı. Sosyal medyada, "DOKTOR HAYAT" lakabı takılan Sertoğullarından, "Ekip arkadaşlarımı yalnız bırakmamam gerekiyordu. Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için hastanede olmalıyım" dedi.



İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Coronavirüs'lü hastaları tedavi ederken hastalanması bizleri çok üzmüştü ama o sağlığına kavuştu. Meslektaşları da hastaları da mutlu oldu" dedi. Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, büyük övgü aldı.

AA